Мир 28 января 2024, 15:35 Совфед отреагировал на слухи об отказе Индии от российского оружия Сенатор Джабаров усомнился, что Индия откажется от оружия из России РИА «Новости»

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Сообщения об отказе Индии от российского оружия в пользу американского вызвало сомнения у первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова. В интервью Lenta.ru он предположил, что решение не окончательное.

«Я не исключаю, что американцы выдают желаемое за действительное, потому что российское оружие в ходе конфликта на Украине показало себя с наилучшей страны», — сказал он.

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Российское вооружение значительно превосходит обычные виды американского, отметил сенатор. По мнению Джабарова, решение неточное и пока все останется как прежде.

О том, что Индия якобы стремится дистанцироваться от своего крупнейшего поставщика оружия — России, сообщило агентство Reuters. США стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщало издание со ссылкой на индийское правительство. В июле 2023 года журналисты писали, что Индия увеличила закупки оружия в США для получения военных технологий. Тогда сообщалось, что это приведет к сокращению доли РФ в индийском импорте вооружения, но во вторую очередь.