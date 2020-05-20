Совфед обратился с призывом не искажать исторические факты о войне

Основной упор делается на попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, которые были отражены в результатах работы Нюрнбергского трибунала. Помимо этого, документ поддерживает инициативу председателя Совфеда Валентины Матвиенко о признании Победы во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества.

Отмечается, что наш долг — чтить и защищать память тех, кто сражался за мир, отдавая за это свои жизни, заявил глава комитета СФ Константин Косачев.