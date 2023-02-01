Мир 01 февраля 2023, 12:29 Совфед не увидел оснований для изоляции России Спикер Совфеда Матвиенко заявил об отсутствии оснований для изоляции России РИА «Новости»

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Россия ни в коем случае не должна скатиться в международную изоляцию, никаких оснований для этого нет. Об этом на заседании Совета Федераций заявила спикер Валентина Матвиенко, написал ТАСС.

В ходе заседания сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова обратилась с вопросом к Минздраву о том, не собирается ли ведомство отказаться от сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения в пользу создания нового сообщества на базе стран, дружественных к России.

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«Для изоляции России нет оснований, не нужно создавать поводов для этого. Такие организации, как ВОЗ, для того и существуют, чтобы Россия на этой площадке влияла на принятие решений и отстаивала свою точку зрения», — объяснила Матвиенко.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что мировое сообщество начало осознавать, что намерения отдельных стран изолировать Россию только ухудшают обстановку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также предупреждал, что попытки изолировать Россию принесут безграничные издержки.