Мир 20 марта 2023, 02:37 Совфед напомнил о планах США разместить базу НАТО в Крыму Сенатор Пушков: США планировали разместить военных и базу НАТО в Крыму

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В планах Соединенных Штатов было размещение своих подразделений и военной базы НАТО, на полуострове Крым. Об этом сенатор Алексей Пушков заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Не кто иной, как Байден, в 2015 году — он еще был вице-президентом тогда — сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных», — сказал он.

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Сенатор напомнил, что после распада СССР Североатлантический альянс начал стремительно наращивать присутствие на своем восточном рубеже и приближаться к границам России. По словам Пушкова, НАТО уже захватило Европу, а теперь оно подбирается к Украине и Грузии.

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Ранее сенатор указал на неизбежное наступление «глубокого» противостояния между Китаем и США. Он отмети, что конфронтация между странами уже не избежать.

Таким мнением член Совфеда РФ поделился после выхода статьи газеты The Wall Street Journal о том, что Соединенные Штаты могут ввести запрет на инвестиции в китайские технологии. По данным СМ, меры коснутся технологий, «потенциально угрожающих национальной безопасности» США.