Совфед и Госдума отреагировали на создание в Раде объединения «Кубань»

«Я усматриваю в этой инициативе желание создать некую зеркальную ситуацию. Россия заботится о своих соотечественниках за рубежом. Украина тоже делает попытки. Но в качестве второго этапа будет эксплуатироваться тема того, что украинские соотечественники нуждаются в покровительстве и защите. Но это лицемерие и попытка политизировать данный вопрос», — сообщил Константин Косачев.

Украина захотела «вернуть» Кубань Подробнее

Сенатор указал, что Россия имеет богатый опыт сохранения культуры и традиций, а также гуманитарных прав различных этнических групп.

«Если бы Украина взяла пример России для подражания, многие проблемы решались бы гораздо проще. Жесткая националистическая политика Киева порождает все те проблемы, с которыми Украина сталкивается в своем развитии. Россия всегда была местом комфортного проживания для любых национальностей, включая украинскую», — подвел итог Косачев.

Как сообщил RT, Руслан Бальбек заявил, что «засылать на Кубань политических эмиссаров — безнадежно» и посоветовал Раде задуматься о сотрудничестве.

«Такие шаги, без сомнения, будут восприняты с теплотой. А силой или коварством нам что-либо навязывать бесполезно», — заявил депутат.