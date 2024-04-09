Мир 09 апреля 2024, 17:01 Советы по противостоянию военным угрозам НАТО выработали в России Научсовет при Совбезе выработал рекомендации по противостоянию военным угрозам РИА «Новости»

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Научный совет при Совете безопасности России выработал рекомендации по противостоянию военным угрозам стране от перспективных вооружений государств НАТО. Об этом на заседании сказал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«По итогам совместной работы в прошлом году выработали рекомендации по противодействию военным угрозам России, связанных с перспективными видами вооружений и автоматизированными системами управления войсками», — отметил он.

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В начале апреля Патрушев отмечал, что НАТО начал подготовку диверсантов и наемников в военных операциях против России. По его словам, Североатлантический альянс фактически является участником украинского конфликта, так как оказывает содействие при ударах по российским городам и поставляет Украине новое вооружение.

Патрушев добавлял, что в НАТО хотят видеть Украину в качестве антироссийского государства. Поэтому цель демилитаризации соседней республики осталась актуальной.