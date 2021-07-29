Совету Европу понадобился консультант по развитию системы управления крупными украинскими городами

Совет Европы озаботился поиском специалистов, которые способны оказать консультационные услуги в области развития управления крупными городами Украины. Об этом сообщил RT.

Планируется, что специалисты, прошедшие конкурсный отбор, должны будут реализовать около 50 мероприятий до конца следующего года. Будущие подрядчики будут оказывать политические и юридические консультации, а также принимать участие в различных конференциях и встречах. На проект СЕ намерен выделить до 55 тысяч евро.