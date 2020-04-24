Советскую символику запретили использовать в Латвии

Получить штраф можно и за ношение военной формы СССР. Такие поправки к закону принял в третьем чтении сейм.

Исполнять публично гимн СССР также запрещается. Кроме того, под запрет попали герб и все символы Советского Союза — серп и молот, а также пятиконечная звезда. Равно как и символ нацистской Германии — свастика.

Если наши ветераны, живущие в Латвии, на 9 мая наденут форму, их ждет штраф.