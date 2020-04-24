    24 апреля 2020, 18:26

    Советскую символику запретили использовать в Латвии

    Анастасия Кременчугская

    С 23 апреля в Латвии запретили использовать советскую символику на мероприятиях. В том числе нельзя использовать пятиконечную красную звезду. Ее приравняли к нацистской свастике. Об этом сообщил «Царьград».

    Получить штраф можно и за ношение военной формы СССР. Такие поправки к закону принял в третьем чтении сейм.

    Исполнять публично гимн СССР также запрещается. Кроме того, под запрет попали герб и все символы Советского Союза — серп и молот, а также пятиконечная звезда. Равно как и символ нацистской Германии — свастика.

    Если наши ветераны, живущие в Латвии, на 9 мая наденут форму, их ждет штраф.