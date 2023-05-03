Мир 03 мая 2023, 19:01 Советский спутник предупреждения о ракетных ударах сгорел в атмосфере NORAD: запущенный в 1992 году советский спутник СПРН «Космос-2222» сгорел в атмосфере ActionVance / Unsplash

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Днем 3 мая в атмосфере сгорел советский спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Космос-2222», следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Аппарат запустили на орбиту в 1992 году с космодрома Плесецк.

Специалисты NORAD сообщили, что спутник сошел с орбиты и сгорел в слоях атмосферы 3 мая. Аппарат запустили 25 ноября 1992 года с космодрома Плесецк.

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В конце апреля пресс-служба Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН анонсировала конец «баллистического существования» «Космоса-2222».

«Возвращение космического аппарата массой 1,9 тонны в атмосферу Земли разнообразит наши майские праздники», — отмечали ученые.

Вечером 19 апреля в небе над Киевом заметили яркую вспышку. Представители городской военной администрации предположили, что это стало следствием падения спутника НАСА. Специалисты американского космического агентства опровергли эту информацию. По их словам, их аппараты по-прежнему находятся на орбите и не падали на Украине.