25 декабря 2022, 18:03
Советский самолет сочли шедевральным в Японии
Traffic News: японский специалист признал советский Ан-12 шедевральным
Советский транспортный самолет Ан-12 признали шедевральным в Японии. Эксперт Масао Танэяма посвятил ему статью в издании Traffic News.
«Всего в СССР построили 1243 единицы Ан-12 — шедеврального транспортного самолета восточного блока», — отметил специалист.
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Он обратил внимание, что борту для посадки достаточно всего 600 метров взлетно-посадочной полосы. Хотя самолет рассчитан на транспортировку сотни десантников в полном обмундировании.
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По мнению эксперта, борт отличают надежность и способность работать в любую погоду.
У Ан-12 есть сходства с военно-транспортным самолетом Lockheed C-130 «Геркулес». Но советский лайнер отличают носовые иллюминаторы, которые дают хороший обзор.
Эксперт напомнил, что самолет выпускали до 1972 года и применяли в войне в Афганистане. Бортом заинтересовалась китайская армия. Его продолжительное время изготавливали в КНР по лицензии.
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