Мир 21 января 2023, 18:28 Советский и литовский писатель Григорий Канович умер в возрасте 93 лет Посольство Израиля в Вильнюсе сообщило о смерти писателя Григория Кановича YouTube

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Лауреат Литовской национальной премии по литературе писатель Григорий Канович умер в возрасте 93 лет. Об этом на своей странице в Twitter сообщило посольство Израиля в Вильнюсе.

Слова соболезнования родным, близким и поклонникам творчества писателя направил посол Израиля в Литве Хадас Виттенберг.

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«Мы верим, что великий талант Григория Кановича, сохранившийся в его произведениях, продолжит удивлять и вдохновлять будущие поколения, утешит его семью и друзей в этот скорбный час», — процитировали его в публикации.

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Григорий Канович родился и вырос в Литве. Его первые произведения вышли в свет, когда он еще учился в Вильнюсском университете. Всего Канович написал несколько десятков романов и пьес, работал в качестве сценариста. Помимо творчества, также занимался переводами на русский язык произведений, написанных на литовском и идише.

Главными героями произведений Кановича всегда были литовские евреи. На основе романов «Козленок за два гроша» и «Улыбнись нам, Господи» режиссер Римас Туминас поставил спектакль в Театре имени Вахтангова в Москве. С 1993 года писатель жил в Израиле.