Жители Херсона впервые за семь лет почтили память советских воинов. Видео

Жители Херсона впервые с 2015 года смогли почтить память советских воинов, которые освободили город от нацистов в 1944 году. Видеоролик распространило Минобороны РФ.

Около 200 жителей Херсона 14 марта приняли участие в митинге, посвященном памяти советских воинов-освободителей.

Горожане, члены ветеранских организаций, а также активисты собрались у Вечного огня и могилы Неизвестного солдата в Парке Славы и возложили к монументу цветы.

Собравшиеся поддержали инициативу прийти на торжественное шествие в День Победы — 9 мая 2022 года, сообщило РИА «Новости».

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. За минувшие сутки войска РФ также сбили 16 воздушных целей, пущенных со стороны Украины, в том числе шесть турецких беспилотников.