Эстонская комиссия в секретной обстановке решит вопрос о демонтаже советских памятников

Вопросы, связанные с демонтажем памятников СССР в Эстонии, будут решать в обстановке секретности. Этим займется специальная комиссия, которую правительство страны создало на прошлой неделе, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ERR.

В приказе говорится, что необходимо «организовать устранение из публичного пространства надгробий и памятников с символикой оккупационной власти». В некоторых случаях на табличках монументов просто заменят текст на идеологически нейтральный.

О комиссии, которая будет решать эти вопросы, известно лишь то, что ее возглавляет Аско Кивинук, который раньше работал в государственном центре оборонных инвестиций. Имена других ее членов не называются. Мнения о том, насколько уместна секретность в работе этого органа, разделились.

«Члены комиссии могут подвергнуться угрозам и опасностям, так что Эстонское государство должно защитить их и дать им возможность работать спокойно», — считает министр госуправления Рийна Солман.

С ней не согласился депутат парламента от Консервативной народной партии Яаак Валге.

«Это засекречивание просто смехотворно и оставляет впечатление, что кто-то боится мести со стороны Сталина или Путина», — пояснил он.