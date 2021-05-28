Советские «Жигули» и «Волга» возглавят колонну «Ралли мира» из Петербурга в Монако

Советские ретромобили возглавят колонну международного автопробега «Ралли мира». Он стартует в Санкт-Петербурге и завершится в Монако, написал сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Автопробег пройдет в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Нашу страну представят пять классических машин. В их числе две «Волги», два автомобиля «Жигули» и одна «Победа».

Организатор акции Кюри Усманов уточнил, что из-за пандемии было принято решение перенести начало заезда на август–сентябрь. Автопробег призван укреплять дружеские связи между государствами. В мероприятии поучаствуют представители Японии, Франции, ОАЭ и Италии.

Ранее сообщалось, что гран-при «Формулы-1» в Турции не состоится. Об отмене этапа чемпионата заявил телевизионный вещатель S Sport, который проводит трансляции гонок в стране.

Соревнования сезона-2021 были намечены на 11–13 июня, напомнило РИА «Новости». «Формула-1» заменила этап чемпионата мира в Канаде: его перенесли в Турцию из-за действующих в Северной Америке ограничений на фоне пандемии COVID-19.