Советские самолеты восхитили японцев

Советские самолеты-гиганты Ан-225 «Мрия», Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан» восхитили читателей японского портала Yahoo News Japan. Они отметили их востребованность даже в наши дни.

Автор статьи Масао Танэяма признал, что советская компания «Антонов» создавала невероятные самолеты. Среди основных преимуществ этих воздушных судов он выделил возможность их эксплуатации даже в условиях пересеченной местности. Для взлета и посадки там, где для этого нет нужных условий, в нижней части лайнера есть специальные иллюминаторы. Танэяма рассказал, что это позволяет пилотам следить за состоянием поверхности для посадки. Однако один из читателей под ником Оldfоgу заявил, что это не так и на самом деле иллюминаторы — это навигационный отсек.

Самолеты Ан-22 и Ан-124 и по сей день используются для перевозки грузов, несмотря на то, что они были созданы более полувека назад. А Ан-225 до сих пор иногда летает в Японию.

Пользователь Дзюкусуйсэки напомнил, что в прошлом году самолет «Мрия» прилетал в страну для загрузки медикаментов. Юзер Lau выразил сожаление, что у Японии нет таких самолетов. А читатель Mur написал, что видел похожие самолеты в фантастическом фильме.

По мнению пользователя Дзебансэн, грузовые отсеки этих самолетов нужно под завязку забить вакцинами от коронавируса и развезти по всему миру.