Мир 01 марта 2023, 10:26 Советские названия областей захотели поменять в Казахстане Глава региона в Казахстане предложил заменить советские названия областей РИА «Новости»

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Руководитель Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы выступил с идеей переименовать несколько регионов, которые получили свое название еще во времена Советского Союза. Об этом написало издание Tengri News.

По его словам, области Улытау, Абай и Жетысу назвали в честь «великой личности» и казахских священных земель. Глава региона назвал такое решение вдохновляющим и хорошим событием.

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«Эту тенденцию нам нужно продолжить, потому что с советского периода существовала традиция давать областям административные названия. К сожалению, до сих пор есть такие области», — сказал он.

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По мнению Абдыгалиулы, другие регионы Казахстана также нужно назвать в честь священных земель страны, за которыми стоит тысячелетняя история. Например, Восточно-Казахстанскую область стоит переименовать в область Алтай, Западно-Казахстанскую область — в Акжайык, Павлодарскую — в область Баянауыл, Северо-Казахстанскую — в область Кызылжар. Чиновник заявил, что подобный шаг властей мог бы вдохновить всех жителей Казахстана.