Советника Джонсона потребовали отправить в отставку за нарушение карантина. Видео

Общественность Соединенного Королевства оказывает большое давление на премьер-министра страны Бориса Джонсона, и требует увольнения его помощника Доминика Каммингса, который дважды нарушал карантин после того, как заболел в легкой форме COVID-19.

Как сообщила газета Daily Mirror, 68% опрошенных британцев считают, что он сознательно нарушил правила, и 52% высказались за его отставку.

Первый раз Каммингс уехал из Лондона к своим родителям в Дарем 5 апреля. Местные жители пожаловались на него в полицию. Затем его вместе с женой заметили в том же городе 19 апреля. Горожане были очень удивлены тем, что он свободно разгуливает по набережной реки Тис, и обвинили Каммингса в двойных стандартах.

На Даунинг-стрит оправдывают его поведение. Якобы чиновник отвез к родителям детей, чтобы пожилые люди присмотрели за ними, пока Каммингс и его жена Мэри Уэйкфилд лечатся от вирусной инфекции.

Представитель канцелярии премьера сообщил, что чиновник не нарушал правил локдауна, и действовал легально. Сам Каммингс в отставку не собирается. Члены Лейбористской партии настаивают на проведении срочного расследования. Депутат-лейборист Рэйчел Ривз подчеркнула, что британцы понесли тяжелые потери в борьбе с эпидемией.

«Поэтому жизненно важно, чтобы правительство смогло заверить общественность в том, что его самые высокопоставленные лица придерживаются тех же правил, что и все остальные», — подчеркнула она.