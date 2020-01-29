Советник Зеленского возмутился из-за суммы в квитанции за газ

В Facebook Новикова появилось фото квитанции за январь с суммой 6 913 гривен. Отмечается, что ранее украинская компания «Нафтогаз» совместно с властями уверили жителей, что топливо будут поставлять по 4 650 гривен.

«Какого [мат], вполне резонно спросите вы», — возмутился советник главы государства.

Однако, по словам советника президента, газ подешевел лишь на бумаге. Если бы цену реально снизили для потребителя, компания понесла бы ущерб.

«А если не будут брать, спросите вы? Правильно — отключим газ. Свободный рынок курильщика, иными словами», — высказался Новиков.

Кроме того, он пообещал сообщить президенту страны о «преступлениях против энергетической безопасности Украины».