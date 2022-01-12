Советник Зеленского уличил США в нежелании защищать Украину от России

На Украине усомнились в реальном желании США защитить страну от России. Сначала помощи якобы препятствовал Барак Обама, а потом — Дональд Трамп. С приходом Джо Байдена американцы начали переоценку.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире канала UkrLife, что Соединенные Штаты еще несколько лет назад могли реализовать полноценную программу военной помощи.

Однако власти западного государства предпочитают «цедить по капле» поддержку. Арестович привел в пример оперативное решение американцами проблем с Вьетнамом, Японией, Афганистаном и Южной Кореей.

«В отношении Украины мы не видим, чтобы они организовывали помощь, которая гарантированно бы сняла угрозу вторжения России», — заявил политик.

Сначала, подчеркнул советник Зеленского, этому мешал «невменяемый» Барак Обама и его справедливый проект мира. Пришедший ему на смену Дональд Трамп хотел наладить контакт с «мистером Путиным».

«Когда пришел Байден, они просто начали переоценку», — заметил Арестович, подразумевая привычные в таких ситуациях стратегические встречи.