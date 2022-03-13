Советник Зеленского сообщил, что переговоры России и Украины идут «прямо сейчас»

Переговоры между Россией и Украиной идут «прямо сейчас». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на советника украинского президента Владимира Зеленского.

При этом в сообщении агентства не уточняется, какой именно советник рассказал данную информацию.

К настоящему времени между Россией и Украиной прошли три раунда переговоров по урегулированию отношений. Во время второго раунда, в частности, удалось достичь понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров, используемых для эвакуации людей, доставки продуктов и медикаментов.

Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что переговоры между двум делегациями происходят практически непрерывно в формате видеоконференции, созданы специальные рабочие группы.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, который является частью российской делегации, также сообщил, что в переговорах между Россией и Украиной наблюдается существенный прогресс, который в ближайшее время может перерасти в единые позиции обеих сторон и подписание документов.