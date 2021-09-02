Советник Зеленского рассказал о планах по переименованию Украины

Некоторые представители власти Украины не отказались от планов переименовать страну в Русь-Украину. Советник главы офиса президента Алексей Арестович предложил рассмотреть этот вопрос на государственном уровне как можно скорее.

Сколько политиков поддержало идею Арестовича о переименовании страны, неизвестно, сообщила «Страна.ua».

«Я предложил эту идею несколько месяцев назад. Многие люди в раздумьях до сих пор. Конкретных людей я не буду называть, но если вы посмотрите на два обращения президента: на День Независимости и на День крещения Руси, то в них звучала Русь-Украина. В сумме раз пять в двух речах», — сказал он изданию.

Он отметил, что во Внешнем независимом оценивании при выпуске из школы есть перечень вопросов, который называется Русь-Украина, история Руси. Арестович считает, что если это изучают в средней школе, тогда нужно название утвердить на государственном уровне.

На вопрос об отношении президента Украины Владимира Зеленского к переименованию страны Арестович не стал отвечать. Он предложил оставить возможность главе государства самому прокомментировать.