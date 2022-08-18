Советник Зеленского раскритиковал призыв запретить выдачу виз всем россиянам

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что не согласен с идеей полного запрета выдачи виз россиянам. Он призвал быть более избирательными в предоставлении документов.

«Я по-прежнему сторонник не коллективной ответственности, а индивидуальной», — сказал Арестович в разговоре с The Washington Post.

Он пояснил, что в вопросе выдачи виз нужно быть более избирательными. В качестве примера он привел тех, кто активно поддерживает президента России Владимира Путина. Таким людям советник Зеленского призвал отказывать в визах.

При этом Арестович подчеркнул, что определить сторонников российского лидера будет технически крайне сложно. Он предположил, что по этой причине власти страны решили запретить выдачу документов всем россиянам.

В начале августа Зеленский призвал другие страны запретить въезд всем жителям России. Некоторые страны Евросоюза ввели ограничительные меры по выдаче виз россиянам. Но представитель Еврокомиссии Анита Хиппер уточнила, что о полном прекращении предоставления документов речи не идет.