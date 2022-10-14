Украина предложила ввести предельную цену на нефть из России не выше $20 | 360°

Мир 14 октября 2022, 19:16 Поделиться Telegram

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Viber Украина предложила ввести предельную цену на нефть из России не выше $20 Советник Зеленского: потолок цены на нефть из Россиине не должен превысить 20 долларов РИА Новости

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На Украине выступили с предложением ввести потолок цен на российскую нефть на уровне не выше 10-20 долларов. Автором инициативы стал советник президента этой страны Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенков. Своим мнением он поделился в интервью Newsweek.

По словам Устенко, обсуждения этой меры в ЕС, а также лоббирование со стороны судоходных организаций Мальты, Греции и Кипра тормозят введение потолка цен. Несмотря на это, он выразил уверенность, что механизм все же начнет работать, написала газета «Известия».

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Он отметил, что министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель.

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«По нашему мнению, уровень потолка цены должен быть как можно ниже, что означает, что он должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти… Я бы сказал, что это уровень между 10 и 20 долларами за баррель», — пояснил советник Зеленского.

Накануне вице-премьер России Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые устанавливают потолок цен на топливо.Он подчеркнул, что это вмешательство в рыночные инструменты.

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