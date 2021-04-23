Советник Зеленского отказался договариваться с республиками Донбасса

Украина не собирается вести переговоры с самопровозглашенными Луганской (KYH) и Донецкой (ДНР) республиками, и эта позиция принципиальна. Об этом заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Таким образом он отреагировал на предложение президента России Владимира Путина, ответившего своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на пожелание встретиться и поговорить. Российский лидер посоветовал вопросы по Донбассу обсуждать с главами ЛНР и ДНР.

«Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми „ЛНР“, „ДНР“ не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме „Фантастика на втором этаже“», — заявил Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Владимир Зеленский на днях предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. В ответ российский президент посоветовал ему по вопросам урегулирования проблем региона договариваться с главами ЛНР и ДНР. Руководители республик Леонид пасечник и Денис Пушилин подтвердили свою готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.