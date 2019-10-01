Советник Зеленского не исключил возможности секса с роботом. Но только с согласия жены

Игорь Новиков и радиоведущая Анна Балент обсудили секс-робота Саманту, которую британские ученые научили отказывать в интимной близости, в случае неуважительного отношения.

Британские ученые развеяли мифы о пользе секса с роботами Подробнее

Для этого на ней установили специальные датчики, которые фиксируют грубые прикосновения. На данный момент изготовлен только прототип, но уже известна цена — это 3,5 тысячи фунтов стерлингов.

Игорь Новиков поинтересовался, намерена ли Саманта звонить партнеру по ночам и интересоваться, когда он в конце концов вернется домой. Говоря серьезно, советник Зеленского отметил, что вряд ли такие секс-игрушки получат большое распространение.

«Я не думаю, что роботы приживутся как массовое явление, это будет нишевая игрушка, которая на макрособытия влиять не будет», — пояснил он.

На вопрос ведущей, готов ли сам Новиков попробовать секс с роботом ради лучшего понимания будущего, он ответил утвердительно, отметив, что готов пойти на этот шаг, но только с согласия своей супруги.

Британские ученые между тем заявили, что пока нет никаких подтвержденных данных о том, что секс с роботами может быть полезен для борьбы с социальной изоляцией и другими проблемами. Все подобные заявления они назвали спекуляцией производителей кукол.