Советник Зеленского назвал «троллингом американцев» слова Шойгу о наемниках США в Донбассе

Министр обороны России Сергей Шойгу «троллит» США их же методами, рассказывая об американских наемниках в Донбассе. Такую же практику применял Вашингтон, когда говорил о химическом оружии в Ираке, используя эти слова как предлог для военной операции. С таким заявлением в эфире телеканала «Дом» выступил Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он пояснил, что Россия использует подобные заявления для нагнетания обстановки по всем канонам информационно-психологических операций.

«Со стороны России это чисто информационно-психологическая операция для нагнетания паники», — заявил он.

Заявление о подготовке провокации на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики министр обороны России Сергей Шойгу сделал на расширенном заседании коллегии ведомства. Он заявил, что на подконтрольных Киеву территориях региона находятся 120 бойцов американских частных военных компаний, которые готовят к использованию химическое оружие против мирного населения.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби назвал не соответствующими действительности слова российского министра.

Подтвердил заявление Шойгу глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что по его данным, на территории Украины находится военный спецназ общей численностью в 10 тысяч человек. Он подчеркнул, что с собой иностранные бойцы привезли химическое оружие, но цели, для которых они планируют его использовать, пока неизвестны.