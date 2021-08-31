Советник Зеленского объяснил, почему Украина не закрывает границу с Россией

Украина не закрывает границу с Россией, так как стране невыгодно разрывать торговые отношения. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

«Россия пятый по объемам наш торговый партнер, и мир сложным образом устроен. Даже если мы все это сейчас закроем, введем военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: „Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?“» — сказал Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что Киеву невыгодно разрывать с Россией торговые отношения, несмотря на вражду. В качестве примера он привел Ирак и Иран, которые воевали на протяжении 80 лет, но дипломатические отношения так и не разорвали.

При этом советник президента отметил, что Украина идет в сторону снижения зависимости от России. Арестович подчеркнул, что когда-то Россия была для Украины первым партнером, а теперь находится на пятом месте.

Отношения двух стран ухудшились в 2014 году. Тогда на Украине произошел государственный переворот. В результате обострилась ситуация в Донбассе, а Крым вошел в состав России.