Советник трех президентов США заявил, что Америка идет к расколу

США нажили себе политических оппонентов, из-за обилия которых не пройдут «проверку на прочность». Стране напомнили о популярном в 1970-х лозунге «Возвращайся домой, Америка», который снова можно назвать актуальным.

Старший советник президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен высказался о сложившейся ситуации в статье для The American Conservative.

«У нас было все и сразу. Мы были „незаменимой державой“. Мы глядели в будущее. Мы навязывали свою „доброжелательную гегемонию“ остальному человечеству», — написал он.

Бьюкенен заметил, что при создании «нового мирового порядка» Соединенные Штаты последовательно ввязывались в войны. В итоге это привело к тому, что страна «кровоточит, отвлекается, истощает себя и идет к расколу».

Экс-советник трех американских президентов указал на лозунг «Возвращайся домой, Америка» и заметил, что у США появились сильные геополитические оппоненты. Среди них — Россия и Китай. Бороться с двумя такими противниками одновременно Соединенные Штаты не смогут.

«Сейчас американской гегемонии бросают вызов повсюду. <…> Общее у противников Америки одно: они хотят нас выдворить», — подытожил Бьюкенен.

По его словам, в расстановке мировых сил постоянно происходят изменения. Оппоненты США становятся сильнее и пытаются ослабить американцев.