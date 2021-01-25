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    25 января 2021, 07:17

    Советник Трампа заявил о нежелании экс-президента США создавать партию

    Наза Салех Захи

    Бывший глава Белого дома Дональд Трамп не собирается создавать новую политическую партию вопреки слухам. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на советника предвыборного штаба экс-президента США Джейсона Миллера.
    Советник Трампа заявил о нежелании экс-президента США создавать партию

    Миллер сказал, что бывший глава Белого дома «ясно дал понять, что его цель — вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей [Конгресса США] в 2022 году». Советник экс-президента подчеркнул, что, «помимо этого, в рамках данных усилий более ничего не планируется». По итогам выборов 2020 года демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса: Сенате и Палате представителей.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп в последние дни своего президентства якобы обсуждал с единомышленниками возможность создания новой политической партии. По предположениям он хотел назвать ее Патриотической партией.

    Однако CNN передал, что советники Трампа всерьез не отнеслись к его планам создать новую политическую силу. Газета Politico писала, что Трамп говорил окружению о своем желании вновь баллотироваться в президенты США в 2024 году.

    Инаугурация нового главы государства Джо Байдена прошла 20 января. За несколько часов до этого Трамп покинул Белый дом, отказавшись участвовать в церемонии.