Советник Трампа заявил о нежелании экс-президента США создавать партию

Миллер сказал, что бывший глава Белого дома «ясно дал понять, что его цель — вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей [Конгресса США] в 2022 году». Советник экс-президента подчеркнул, что, «помимо этого, в рамках данных усилий более ничего не планируется». По итогам выборов 2020 года демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса: Сенате и Палате представителей.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп в последние дни своего президентства якобы обсуждал с единомышленниками возможность создания новой политической партии. По предположениям он хотел назвать ее Патриотической партией.

Однако CNN передал, что советники Трампа всерьез не отнеслись к его планам создать новую политическую силу. Газета Politico писала, что Трамп говорил окружению о своем желании вновь баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Инаугурация нового главы государства Джо Байдена прошла 20 января. За несколько часов до этого Трамп покинул Белый дом, отказавшись участвовать в церемонии.