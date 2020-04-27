Советник Трампа рассказал о безработице уровня Великой депрессии

Пиковый показатель безработицы в 24,9% был зарегистрирован в США в 1933 году. Великая депрессия продолжалась с 1929 по 1939 годы, наиболее острым был период с октября 1929 по 1933 год.

Хассетт предупредил, что безработица в апреле, вероятно, составит 16%.

Ранее на этой неделе экономисты сообщали, что безработица в Штатах уже достигла показателей Великой депрессии, превысив 20%, что является максимумом с 1934 года.

По словам Хассетта, за весь кризисный 2008 год США потеряли 8,7 миллиона рабочих мест. Сейчас столько людей встают на биржу труда каждые 10 дней.

24 апреля бюджетное управление Конгресса заявило, что экономика страны во втором квартале сократится примерно на 40% в годовом исчислении.