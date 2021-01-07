Советник Трампа по России подал в отставку

Заявление об отставке подал старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России Райан Тулли. Об этом сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

«Райан Тулли уволился из СНБ. Он был старшим директором по делам Европы и России. Ушел после вчерашних событий в Капитолии США, как мне сказали», — заявила Джейкобс в Twitter.

Позже информация об отставке Тулли появилась у Reuters. Собеседник агентства из числа высокопоставленных представителей администрации сообщил, что советник решил уйти со своей должности на фоне штурма Капитолия. При этом он отметил, что заявление Дональда Трампа о мирной передаче власти Джо Байдену было направлено на предотвращение отставок. Но, по словам источника, это вряд ли остановит дальнейшие уходы с постов.

Сторонники Трампа 6 января устроили демонстрацию в его поддержку. Они штурмовали здание Конгресса, когда там проходило заседание по утверждению итогов выборов. Протестующих вытеснили из Капитолия, после чего продолжили обсуждение. Во время беспорядков погибли четыре человека, также есть пострадавшие.