Советник Трампа по России Моррисон уйдет с поста

По данным радио, это связано с процедурой импичмента, начатой в отношении Трампа. Источники утверждают, что Моррисона заменит Эндрю Пик, который сейчас является заместителем помощника госсекретаря по Ираку и Ирану. Пик представляет бюро по ближневосточным делам.

Зеленский отказался свидетельствовать против Трампа Подробнее

Советника Моррисона вызвали в комитет Палаты представителей в четверг для того, чтобы он дал показания в рамках продолжающегося расследования по делу о телефонных переговорах Трампа с Зеленским.

Накануне стало извстно, что показания дал посол США на Украине Уильям Тейлор. Он утверждает, что Моррисон сообщил юристам совета нацбезопасности о своих опасениях после звонка главы США Владимиру Зеленскому.

Скандал разгорелся после публикации стенограммы беседы президентов США и Украины. В ней содержалось подтверждение, что Трамп попросил Зеленского взять под контроль расследование по делу сына Джо Байдена. Представители демократической партии заявили, что Трамп пригрозил Киеву задержкой военной помощи.