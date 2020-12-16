ССоветник по нацбезопасности действующего президента США Дональда Трампа Роберт О’Брайен прервал европейскую поездку и вернулся в Вашингтон из-за приписываемой России кибератаки на структуры Минфина и Минторга США.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Высокопоставленный чиновник рассказал агентству, что О’Брайен планировал провести встречи по вопросам национальной безопасности по поводу инцидента в Белом доме после своего возвращения.

О’Брайен успел посетить во время турне Израиль и Францию, но отменил вылеты в Италию, Германию, Швейцарию и Великобританию.

Ранее о взломе сообщила компания SolarWinds, услугами которой пользуются американские правительственные структуры. Примерно 18 тысяч ее клиентов загрузили скомпрометированное хакерами обновление. Злоумышленники получили доступ к информации за последние девять месяцев. В США считают, что за взломом стоят российские хакеры.