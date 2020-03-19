Советник Трампа будет во главе делегации США на 75-летии Победы

Американская делегация приедет в Москву на празднование 75-летия Победы. Возглавит группу советник главы США по нацбезопасности Роберт О`Брайен.

«Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех», — приводит РИА «Новости» заявление посла США Джона Салливана.

Приехать на мероприятие хотел и американский лидер Дональд Трамп, но 10 марта стало известно, что президент США не будет участвовать в праздновании. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не известно, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на 75-летии Победы.

Намерение приехать на празднование 9 Мая в Москву подтвердили в 17 странах. В Россию планируют приехать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и другие высокопоставленные гости.

Торжественный парад по случаю 75-летия Победы состоится 9 мая на Красной площади. К этому событию уже начали готовиться участники парада и военная техника.