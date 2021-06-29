Советник топовых компаний США разрушил свою карьеру после пьянки с домогательствами

Председатель и главный исполнительный директор консалтинговой фирмы Teneo Деклан Келли подал в отставку после того, как напился и приставал к женщинам на благотворительном мероприятии. Об этом сообщило Wall Street Journal.

Келли являлся советником генеральных директоров таких крупнейших компаний, как Coca-Cola и General Electric. Но теперь ему пришлось уступить свою должность. Все из-за скандала, который произошел в начале мая на мероприятии, организованном благотворительной компанией Global Citizen. Келли тогда был сильно пьян и трогал женщин без их согласия. На минувшей неделе Келли извинился за свое поведение и объявил, что сократит свои обязанности.

После произошедшего Global Citizen исключила Келли из правления организации. А вслед за этим и General Motors на фоне скандала решила уволить его с должности советника.

Келли впоследствии решил покинуть должность руководителя своей компании Teneo. Он объяснил, что таким образом хочет защитить сотрудников фирмы и ее клиентов.

Между тем в Голливуде этим летом начнутся съемки фильма о Харви Вайнштейне — продюсере, который оказался в центре скандала из-за обвинений в домогательствах.