Советник Шойгу заявил, что Запад развязал «ментальную войну» против РФ

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества» заявил, что Запад развязал «ментальную войну» против России.

Он отметил, что сейчас США и их союзники избегают прямой конфронтации, так как вооруженные силы РФ очень сильны. При этом на «информационно-гибридном» фронте они себя ни в чем не ограничивают, написала «Газета.ru».

«Однако теперь идет война нового типа, информационно-гибридного, считают в Минобороны РФ. Ее цель — уничтожить самосознание российского общества, изменить его ментальную и цивилизационную основы. „Ход эволюции сознания нельзя повернуть вспять“», — полагает советник.

По словам Ильницкого, последствия «ментальной» войны проявляются не ранее чем через одно поколение. Чтобы отразить такую форму агрессии, он предложил сделать суверенным российский сектор интернета. Кроме этого, он считает, что нужно вести кадровую работу в сфере информационного противодействия, работать с молодежью и общаться с консерваторами.