Мир 16 января 2024, 14:23 Советник Шойгу назвал число спутников НАТО, работающих против России Ильницкий: более 400 спутников НАТО работают против России в интересах ВСУ NASA / Unsplash

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Против России на сегодняшний день работают более 400 спутников НАТО, действуют они в интересах ВСУ, заявил в интервью журналу «Международная жизнь» советник министра обороны Сергея Шойгу Андрей Ильницкий. По его данным, 70 из них являются военными официально.

«По нам работают больше 400 спутников из стран НАТО, из которых де-юре военных-то 70, остальные — коммерческие», — пояснил Ильницкий.

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В беседе с изданием он также обратил внимание, что ВСУ в их первоначальном виде уничтожили еще в мае 2022 года. После этого начался новый этап, когда украинская армия начала собирать вооружение у стран-партнеров и готовить около 150 тысяч военных специалистов. Правда, никаких результатов противник все равно не добился.

«В процессе отражения контрнаступления это тоже было ликвидировано», — пояснил советник министра обороны.