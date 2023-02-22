Мир 22 февраля 2023, 13:07 Советник Пушилина назвал последствия поставок JDAM-ER Киеву для Донбасса Ян Гагин: в Донбассе не останется безопасных мест после поставок Киеву JDAM-ER

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Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в Донбассе скоро практически не останется безопасных мест. Это произойдет в случае поставок Западом Украине комплектов JDAM-ER для наведения бомб, отметил политик в эфире телеканала «Россия 1».

О том, что США собираются поставить Киеву модифицированные комплекты JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range) накануне сообщило агентство Bloomberg. Речь идет об оборудовании, которое позволяет преобразовать обычные авиационные боеприпасы в управляемые.

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По сведениям издания, несмотря на то, что Пентагон в декабре прошлого года заявлял о включении в пакет военной помощи Украине комплектов JDAM, в действительности речь идет о модифицированной версии комплекта под названием JDAM-ER. Ее отличие заключается в том, что конструкция с GPS-наведением крепится на бомбу массой до 907 килограммов. При помощи крыльев она планирует к цели на расстояние до 72 километров.

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США 20 февраля объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 460 миллионов долларов. В него войдут радиолокаторы воздушного наблюдения, противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.