Советник президента Турции призвал не спешить с празднованием победы Байдена

«Американские СМИ уже назначили победителем демократа Джозефа Байдена. Но то, что показывают по ТВ, это еще не конкретика. Конкретика будет в суде», — подчеркнул политический деятель.

Как считает Йылмаз, необходимо дождаться пересчета голосов. Он добавил, что итоги гонки продемонстрировали образование в Штатах двух поляризованных групп, среди которых националисты и глобалисты. Советник главы Турции заключил, что вне зависимости от того, кто займет пост президента США, противостояние этих сторон продолжится.