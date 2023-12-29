Мир 29 декабря 2023, 10:36 Советник президента Турции Кылыч: Запад заговорил о «конце пути» для премьера Израиля Нетаньяху

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Страны Запада считают, что для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху наступил «конец пути» из-за его жестокой политики в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал Акиф Чагатай Кылыч, главный советник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила радиостанция Sputnik.

Кылыч напомнил об истории с обстрелом больницы, где дети проходили лечение от рака.

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«Нетаньяху пытается отмыть свои окровавленные руки. Но мир уже увидел это», — отметил он.

Советник также указал на слова Эрдогана, который назвал события в палестинском анклаве геноцидом, добавил сайт телеканала «Звезда».