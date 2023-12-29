29 декабря 2023, 10:36
Советник президента Турции Кылыч: Запад заговорил о «конце пути» для премьера Израиля Нетаньяху
Страны Запада считают, что для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху наступил «конец пути» из-за его жестокой политики в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал Акиф Чагатай Кылыч, главный советник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила радиостанция Sputnik.
Кылыч напомнил об истории с обстрелом больницы, где дети проходили лечение от рака.
Реклама
«Нетаньяху пытается отмыть свои окровавленные руки. Но мир уже увидел это», — отметил он.
Советник также указал на слова Эрдогана, который назвал события в палестинском анклаве геноцидом, добавил сайт телеканала «Звезда».
Реклама
Реклама