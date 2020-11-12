Советник президента США: Трамп никогда не признает итогов выборов

Несмотря на победу Джо Байдена, Трамп считает победителем себя. Советник уточнил, что он ни при каких обстоятельствах не признает победу оппонента.

«Он скажет что-то вроде: „Мы не можем доверять результатам, но я их не оспариваю“», — пояснил он.

Ранее старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Александра Филипенко выразила мнение, что после пересчета голосов в Америке у Дональда Трампа есть все шансы победить.

Она уточнила, что во многих штатах есть правило об автоматическом пересчете голосов в случае очень маленького разрыва между оппонентами. По мнению Филипенко, в результате это может привести к тому, что Трамп снова станет президентом Америки.

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что уверен в победе демократа Джозефа Байдена на выборах президента США.

По его мнению, своим поведением нынешний президент США закрепляет положение в качестве лидера республиканской партии. Журналист заключил, что даже «в самом дурном сне» отменить результаты выборов не представляется возможным.