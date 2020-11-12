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    12 ноября 2020, 14:07

    Советник президента США: Трамп никогда не признает итогов выборов

    Дарья Морозова

    Один из советников действующего президента Америки заявил, что Дональд Трамп никогда не признает итогов выборов. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на NBC News.

    Несмотря на победу Джо Байдена, Трамп считает победителем себя. Советник уточнил, что он ни при каких обстоятельствах не признает победу оппонента.

    «Он скажет что-то вроде: „Мы не можем доверять результатам, но я их не оспариваю“», — пояснил он.

    Ранее старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Александра Филипенко выразила мнение, что после пересчета голосов в Америке у Дональда Трампа есть все шансы победить.

    Она уточнила, что во многих штатах есть правило об автоматическом пересчете голосов в случае очень маленького разрыва между оппонентами. По мнению Филипенко, в результате это может привести к тому, что Трамп снова станет президентом Америки.

    Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что уверен в победе демократа Джозефа Байдена на выборах президента США.

    По его мнению, своим поведением нынешний президент США закрепляет положение в качестве лидера республиканской партии. Журналист заключил, что даже «в самом дурном сне» отменить результаты выборов не представляется возможным.