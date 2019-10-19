Советник президента США обвинил Порошенко в краже $1,5 млрд

Сбежавший из Украины депутат пообещал дать компромат на Порошенко Подробнее

Согласно внештатному советнику Трампа и миллиардеру Сэму Кислину, выступавшему на брифинге в Киеве, Петр Порошенко и его команда изъяли имущество предыдущего президента Януковича для возвращения их в казну Украины, однако 1,5 млрд. долларов были разворованы.

Кислин также бывшую главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в пособничестве этим махинациям.

Ранее стало известно, что бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский арестован по подозрению в коррупции.