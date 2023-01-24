Мир 24 января 2023, 00:43 Советник президента Шри-Ланки ушел в отставку после видео с изнасилованием собаки Советник президента Шри-Ланки Марасингхе ушел в отставку из-за надругательства над собакой YouTube

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Советник президента Шри-Ланки профессор Ашу Марасингхе ушел в отставку из-за скандала, связанного с надругательством над домашним питомцем. Об этом сообщило издание Daily Mirror. В социальных сетях распространились фотодоказательства: на них видно, как он насилует собаку своей девушки.

Адарша Карандана сама показала общественности фотографии со своими избранником, который стоит обнаженным перед псом. Она также добавила, что сообщила о зоофилии жене и секретарю главы государства, однако никакой реакции не последовала.

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Она рассказала, что познакомилась с политиком в соцсетях и вступила с ним в отношения. Заподозрила неладное Карандана спустя какое-то время, когда изменилось поведение ее питомца.

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Адвокат советника заявил, что видео было сфабриковано, а Марасингхе стал жертвой его врагов. Теперь чиновник требует возместить ему ущерб, который оценил в 1,5 миллиарда рупий (это около 284 миллионов рублей).