В книге о польско-российских отношениях резко раскритикованы власти США. Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский не постеснялся в выражениях и назвал американцев болванами.

Вашингтон спекулирует на создании из России образа врага, сообщило издание Dziennik Gazeta Prawna. За несколько дней власти США растратили «капитал симпатий», накопленный в Польше за предыдущее столетие. Поэтому теперь Варшава отказывается от участия в международной политике, заявил профессор.

«Но мы прекрасно знаем, что они болваны», — добавил Модзелевский.

По его мнению, Польша «выставила себя идиотами», покупая списанное вооружение США за миллиарды долларов. Варшава поверила в необходимость приобретать боеприпасы, потому что Америка создала образ военной угрозы со стороны России. «Но сами произвести оружие мы не можем, нам следует купить его у наших верных друзей, ведь дружба требует жертв», — написал Модзелевский.

Кроме того, член Национального совета по развитию при президенте посмеялся над протестами Польши по поводу воссоединения Крыма с Россией. Недовольства напомнили ему жалобы обманутого ребенка.

Профессор работает в секции «Экономика, труд, предпринимательство», а не в «Безопасности, обороне, внешней политике», отметил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский. Он не знает, обсуждал ли глава государства с Модзелевским внешнеполитические вопросы.

Ранее польский журналист Петр Панащук заявил, что союз с США делает из Польши санитарный кордон или восточный фланг НАТО. Страна теряет самостоятельность.

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали Совместную декларацию о военном сотрудничестве. Первого октября польский лидер призвал остановить «имперскую политику» России и укрепить связи с Америкой.