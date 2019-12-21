    21 декабря 2019, 17:55

    Советник президента Польши назвал американцев «болванами»

    Алена Макаренко

    В книге о польско-российских отношениях резко раскритикованы власти США. Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский не постеснялся в выражениях и назвал американцев болванами.
    Советник президента Польши назвал американцев «болванами»

    Вашингтон спекулирует на создании из России образа врага, сообщило издание Dziennik Gazeta Prawna. За несколько дней власти США растратили «капитал симпатий», накопленный в Польше за предыдущее столетие. Поэтому теперь Варшава отказывается от участия в международной политике, заявил профессор.

    «Но мы прекрасно знаем, что они болваны», — добавил Модзелевский.

    По его мнению, Польша «выставила себя идиотами», покупая списанное вооружение США за миллиарды долларов. Варшава поверила в необходимость приобретать боеприпасы, потому что Америка создала образ военной угрозы со стороны России. «Но сами произвести оружие мы не можем, нам следует купить его у наших верных друзей, ведь дружба требует жертв», — написал Модзелевский.

    Кроме того, член Национального совета по развитию при президенте посмеялся над протестами Польши по поводу воссоединения Крыма с Россией. Недовольства напомнили ему жалобы обманутого ребенка.

    Профессор работает в секции «Экономика, труд, предпринимательство», а не в «Безопасности, обороне, внешней политике», отметил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский. Он не знает, обсуждал ли глава государства с Модзелевским внешнеполитические вопросы.

    Ранее польский журналист Петр Панащук заявил, что союз с США делает из Польши санитарный кордон или восточный фланг НАТО. Страна теряет самостоятельность.

    Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали Совместную декларацию о военном сотрудничестве. Первого октября польский лидер призвал остановить «имперскую политику» России и укрепить связи с Америкой.