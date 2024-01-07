Мир 07 января 2024, 21:36 Советник президента Палестины назвал главный итог войны в Газе Советник Аббаса заявил о самой массовой гибели палестинцев в истории Unsplash

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Главным итогом войны в секторе Газа стала самая массовая гибель палестинцев в современной истории. Об этом заявил РИА «Новости» советник президента Палестины Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хаббаш.

Аль-Хаббаш заявил, что эскалация израильско-палестинского конфликта стала очередным этапом 100-летнего противостояния. Советник Аббаса подчеркнул, что Израиль пытается добиться подчинения со стороны жителей Газы путем убийства мирного населения.

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«Цель этой войны сейчас стала ясна — это слом воли палестинцев и попытка заставить их принять израильский диктат», — заявил Аль-Хаббаш.

Представитель Палестины подчеркнул, что последним столь трагическим событием в истории народа стала Накба — насильное переселение жителей Газы в 1948 году. Однако Аль-Хаббаш заявил, что палестинцы продемонстрировали достаточную стойкость, чтобы сорвать планы Израиля.

Ранее ЮАР инициировала в Международном суде ООН процесс по обвинению Израиля в геноциде палестинцев в секторе Газа. В ответ израильский МИД начал оказывать на иностранных дипломатов и послов давление, пытаясь подорвать поддержку расследования.