Мир 10 февраля 2024, 23:42 Советник премьера Венгрии осудил нежелание Запада говорить с Россией Советник премьера Венгрии Орбан назвал ошибкой отказ Запада говорить с Россией РИА «Новости»

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Отказ лидеров стран Запада говорить с Россией — это ошибка, считает советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан. Своим мнением он поделился в интервью изданию Exxpress.

«Мы должны говорить с россиянами и начать переговоры. Главы западных государств и правительств отказываются это делать. Они не хотят говорить с Москвой. На наш взгляд, это ошибка», — заявил Орбан.

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Венгерский политик отметил, что сначала нужно восстановить каналы связи и добиться прекращения огня. И только потом начинать дипломатические переговоры. Орбан выразил уверенность, что Запад продолжает разжигать конфликт, и это приведет «либо к краху украинской армии, либо к эскалации, которая приведет к третьей мировой войне».

Венгрия терпит нападки от североатлантического сообщества из-за позиции по украинскому вопросу, сообщил ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он заявил, что страна всегда была уверена в необходимости как можно быстрее прекратить конфликт для спасения жизни людей.