Советник премьер-министра Грузии назвал Саакашвили «трусом»
Созар Субари, советник премьер-министра Грузии по региональным вопросам, заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили не вернется на родину, потому что является трусом. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Он подчеркнул, что экс-президент боится правосудия в Грузии и самого народа. По словам Субари, Саакашвили постоянно рассказывает «сказки», а понять, что он не приедет, можно из его обращения.
Советник премьер-министра отметил, что экс-президент даже не назвал дату, когда приедет в Грузию.