Советник премьер-министра Грузии назвал Саакашвили «трусом»

Он подчеркнул, что экс-президент боится правосудия в Грузии и самого народа. По словам Субари, Саакашвили постоянно рассказывает «сказки», а понять, что он не приедет, можно из его обращения.

Советник премьер-министра отметил, что экс-президент даже не назвал дату, когда приедет в Грузию.