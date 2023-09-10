Мир 10 сентября 2023, 13:16 Советник-посланник посольства России рассказал о претензиях Румынии из-за сбитого дрона Временный поверенный Копнина: Россия не создает угроз гражданам Румынии Unsplash

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Государственный секретарь румынского МИД в устной форме выразил протест в связи с нарушением воздушного пространства страны якобы российским БПЛА, сообщила временный поверенный в делах РФ в Румынии, советник-посланник посольства РФ в Бухаресте Елена Копнина. Так дипломат в беседе с ТАСС прокомментировала свой вызов во внешнеполитическое ведомство.

Она обратила внимание, что румынская сторона стоит на том, что фрагменты принадлежат российскому беспилотнику.

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«Мы, однако, исходим из того, что конкретных доказательств представлено не было и однозначно это утверждать нельзя», — подчеркнула Копнина.

По словам дипломата, расследование в связи с обнаружением обломков дрона займет неделю. Пока этот процесс не завершен. Собеседница агентства также напомнила, что Россия уже озвучивала позицию о том, что найденные обломки указывают на плохую работу украинских средств ПВО.

«Россия в принципе никоим образом не создает угроз гражданам Румынии», — добавила она.