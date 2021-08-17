Советник Порошенко предложил использовать наработки «Талибана»* против России

Оперативные действия радикального движения «Талибан»* по захвату территорий в Афганистане и взятие власти в исламской республики нужно изучать украинским политикам. Это поможет в случае возникновения потенциального конфликта с Россией. Об этом заявил советник бывшего президента Украины Петра Порошенко экс-дипломат Константин Елисеев.

Его заявление опубликовано на сайте партии «Европейская солидарность».

Елисеев отметил, что действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо срочно собрать Совет по национальной безопасности и обороны, чтобы понять, как события в Афганистане повлияют на безопасность и экономику страны.

«Не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов* над лучше укомплектованными и большими по численности правительственными войсками для их использования в противодействии русским войскам», — заявил Елисеев.

Также он отметил, что нужно задуматься о проблеме нелегальной миграции из Афганистана, которая начнется на Украине через территории Таджикистана и Узбекистана.

Елисеев подчеркнул, что Россия сейчас может воспользоваться ситуацией и предложить США и Евросоюзу заняться решением проблем исламской республики в обмен на очередные уступки по «украинскому досье».

При этом он не исключил, что Украину могут использовать и США. После провала Байдена в Афганистане ему сейчас необходима быстрая дипломатическая победа. Зеленскому, который планирует встретиться с американским лидером в ближайшие недели стоит использовать этот момент для продвижения интересов страны.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России