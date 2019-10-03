Советник Пенса был свидетелем разговора Трампа и Зеленского

Беседа Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским проходила при советнике вице-президента США Майка Пенса.

Подробности обстоятельств скандального разговора привела «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

Какова роль советника Пенса в произошедшем, не уточняется. Известно, что американский вице-президент должен был получить доступ к стенограмме беседы в течение нескольких часов.

По мнению газеты The Washington Post, Трамп не единожды использовал Пенса, когда пытался оказать давление на главу Украины.

Например, в мае вице-президенту якобы запретили посещение инаугурации Владимира Зеленского. Сотрудники Белого дома в свою очередь старались встроить в график Пенса это мероприятие.

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Через несколько месяцев Трамп передал через чиновника, что Киеву придется подождать с помощью от Вашингтона. Тогда же президент США потребовал более активных действий, направленных на борьбу с коррупцией.

Сам Майк Пенс, уверены источники, не был в курсе намерений американского лидера. Сейчас Трампа обвинили в попытке дискредитировать бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. Первый контролировал украинскую политику Соединенных Штатов, а второй — работал в украинской газовой компании.